«Уралмашзавод» подготовил краны для проекта на Кольском полуострове

16:13 | 26.11.2019

Фото: vertikalnet.ru

Консорциум под управлением ПАО «Уралмашзавод» отгрузил первые краны для «Новатек-Мурманск», реализующего масштабный проект «Арктик СПГ 2» на Кольском полуострове.



В пресс-службе Уралмашзавода рассказали, что контракт между сторонами подписан в начале этого года и предполагает поставку 64 мостовых кранов грузоподъемностью от 10 до 300 тонн.



Известно, что оборудование изготавливается в консорциуме с ПФ «АСК» (Санкт-Петербург) и ОА «Тяжмаш» (Сызрань). Контроль за реализацией проекта осуществляет Газпромбанк.



Первые шесть кранов уже отгружены получателю, еще четыре будут отправлены в ближайшее время. Сейчас готовы к отгрузке еще 25 кранов, их отправят в начале 2020 года.



Краны будут эксплуатироваться на производственных площадках Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, который создается в рамках проекта «Арктик СПГ 2». Он предусматривает сооружение трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»