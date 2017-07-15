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15:54 | 26.11.2019
Фото: novosel99.ru
На метро в Екатеринбурге опять не выделили средств
Предположительно выделенные на вторую ветку метро 250 миллионов рублей были потрачены в этом году. Помимо прочего, мэр Александр Высокинский презентовал четыре новых состава вагонов метро.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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