На метро в Екатеринбурге опять не выделили средств

15:54 | 26.11.2019

Фото: novosel99.ru

На совместном заседании комиссии по городскому хозяйству и экономическому развитию стало известно, что в бюджете на 2020-2022 годы не предусмотрено средств на метро. Это касается не только строительства новой ветки в городе, но и обновления подвижного состава.



Предположительно выделенные на вторую ветку метро 250 миллионов рублей были потрачены в этом году. Помимо прочего, мэр Александр Высокинский презентовал четыре новых состава вагонов метро.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»