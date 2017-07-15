Дело о жуткой расправе в Сухом Логу пересмотрит областной суд

15:36 | 26.11.2019

Фото: newdaynews.ru

Прокуратура настаивает на пересмотре дела о жуткой расправе над животными и угрозах жене в Сухом Логу. Рассмотрение состоится в областном суде. Дата будет известна позднее.



Напомним, в июле этого года 23-летний мужчина по пьяни избил супругу, после чего та сбежала. Тогда уралец решил дать волю чувствам и расправился с двумя кошками назло супруге. Константин жестоко отрубил животным головы и отправил фотографии жене – «с тобой будет то же самое», было написано в сообщении. Напуганная супруга обратилась в полицию.



Убийце грозил срок по ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязания» и п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в отношении нескольких животных». На предварительном слушании 12 ноября суд принял решение о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон – женщина отозвала заявление в последний момент.



Волонтеры из приюта для травмированных животных «Клякса», оплатившие экспертизу по делу о жестоком обращении с животными, были возмущены таким решением. Сейчас зоозащитники намерены добиться наказания убийцы кошек.



Прокуратура подала протест на постановление о прекращении уголовного дела в отношении Константина К., стороны могут предоставить свои возражения до 2 декабря. Затем дело уйдет в Свердловский областной суд.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»