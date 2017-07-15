В Екатеринбурге пропала женщина

15:14 | 26.11.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают Батурину Наталью Валентиновну 1954 г.р. (65 лет). Женщина ушла из дома 25 ноября и с тех пор не выходила на связь.



Приметы: рост 165 см, плотное телосложением, окрашенные в бордовый цвет волосы, голубые глаза.



На момент пропажи была одета в черные брюки, бордовый плащ и белый берет. При себе имела черную сумку.



Если вам что-то известно о местонахождении женщины, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 ли 112. Также вы можете обратиться к инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Ларисе 8-904-547-27-43.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»