Свердловский СПИД-центр признан одним из лучших в стране

14:57 | 26.11.2019

Фото: Департамент информационной политики

Свердловский СПИД-центр занял второе место во всероссийском конкурсе среди СПИД-центров.



Департамент информполитики региона сообщает, что награды вручала глава минздрава Вероника Скворцова на V Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению СПИДа.



Главврач Свердловского СПИД-центра Анжелика Подымова выразила благодарность министерству здравоохранения России за высокую оценку и отметила, что Свердловская область – первая, где доступно тестирование заболевания и разработана кампания по раннему лечению ВИЧ-инфекции.



ЕАН сообщает о снижении заболеваемости ВИЧом на протяжении последних четырех лет. Доля здоровых детей, рожденных от ВИЧ-положительных мам, составляет 98,5%.



На данный момент известно, что более 65 тысяч свердловчан заражены вирусом иммунодефицита.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»