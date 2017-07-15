Свердловскую область тиранят бомжи

14:39 | 26.11.2019

Фото: eanews.ru

Вместе с холодами на Урал пришли и люди без определенного места жительства, которые нарушают правила поведения в общественных местах.



Со всех концов Свердловской области сыпятся жалобы на бездомных, которые в попытках согреться переходят границы положенного.



Например, в Нижней Туре бомжи оккупировали автостанцию, устроив застолье с распитием спиртных напитков и приставая к прохожим. Пассажиры вынуждены ожидать транспорт на улице. В Екатеринбурге на Эльмаше пожилая женщина несколько дней жила в подъезде, справляя нужду прямо на лестничной клетке.



Также в Екатеринбурге на улице Таганская поселилась бездомная женщина, которая испражнялась на лестнице дома. Жильцам дома не удалось вызвать органы социальной службы, однако на помощь поспешила православная служба милосердия при Екатеринбургской епархии, пообещав забрать бабушку. После этого бездомная исчезла, но о ее дальнейшей судьбе ничего неизвестно.



Итоги этого года еще не готовы, но, согласно данным за 2018 год, оказать медицинскую помощь удалось 657 гражданам без определенного места жительства. Обратившихся также консультировали, при необходимости направляли в госучреждения. В стационарный пункт на Кирова, 65 за помощью обратились 339 человек, 74 из которых были направлены в приюты и реабилитационные центры.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»