В Свердловской области пропал мужчина

14:22 | 26.11.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области разыскивают мужчину. Последний раз его видели в саду «Березка» на станции 337 км Нижнего Тагила 27 октября. С тех пор пропавший не выходил на связь.



Среди примет указаны рост 187 см, худощавое телосложение, очень короткие светло-русые волосы, светло-серые глаза. На момент пропажи предположительно был одет в зеленую куртку с капюшоном, кофту горчичного цвета, черные спортивные штаны и белые высокие кроссовки.



Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»