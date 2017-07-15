Бизнесмены Екатеринбурга решили нажиться на проблемах гордумы

14:06 | 26.11.2019

Фото: eanews.ru

На желании руководства Екатеринбургской городской думы решили заработать бизнес-структуры.



ЕАН сообщает, что в думу пришло письмо от федеральной сети коворкингов Names, которая предлагает депутатам переехать из старого помещения на их площадку, расположенную на Добролюбова.



В компании заявили, что переезд обойдется думцам в 6-10 млн рублей в год. Для депутатов и их помощников готовы предоставить отдельные помещения, Интернет, переговорные, зона техподдержки. Помимо прочего, в списке условий комфорта указаны индивидуальные капсулы для сна.



Напомним, вопрос о переезде гордумы с проспекта Ленина стоит еще с прошлого года. Однако на прошлой неделе более половины депутатов направили мэру Александру Высокинскому письмо об отказе от новых помещений, аргументируя это дороговизной проекта.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»