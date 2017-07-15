Екатеринбургу грозит срыв бюджетного процесса

13:46 | 26.11.2019

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Комиссия по безопасности жизнедеятельности населения Екатеринбургской городской думы не согласовала расходные статьи бюджета на 2020 год.



Сегодня в рассмотрении статей примут участие комиссии по экономическому развитию и городскому хозяйству, сообщает ЕАН. Известно, что мэр Александр Высокинский уже ведет индивидуальные переговоры с депутатами, на которых выслушивает их пожелания, основанные на предпочтениях избирателей.



Помимо прочего, сообщается, что депутаты выражают свое недовольство невозможностью принять полноценное участие в подготовке бюджета.



Для решения данного вопроса в думу делегирован вице-губернатор Сергей Бидонько.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»