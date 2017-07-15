Екатеринбург может лишиться Универсиады-2023

13:25 | 26.11.2019

Фото: uralsky-rabochi.ru

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал лишить Россию права проведения крупных спортивных мероприятий, говорится на официальном сайте агентства. Данная рекомендация будет рассмотрена 9 декабря.



Если рекомендации вступят в силу, Россия не только лишится права проведения состязаний, в том числе, утвержденных, но и российские спортсмены не смогут принимать участие в соревнованиях.



Под угрозой срыва оказались Универсиада-2023 в Екатеринбурге, а также матчи Чемпионата Европы по футболу-2020 и финал Лиги чемпионов-2021.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»