Рейды сотрудников ГИБДД в Свердловской области участятся к концу недели

12:33 | 26.11.2019

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области за минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции поймали 136 нетрезвых водителей и 131 водителя без прав. Это и стало причиной увеличения числа рейдов и проверок в наступающие выходные.



За минувшие выходные в отношении 98 водителей составлены административные протоколы по ст. 12.8 КоАП РФ. Им грозит лишение прав и штраф в 30 тыс. руб. 16 водителей попались на пьяной езде повторно. Ст. 264.1 УК РФ предусматривает штраф от 200-300 тыс. руб., либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 3 лет. Ещё 22 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, имея при этом соответствующие признаки. Они заплатят штрафы и будут лишены прав на срок от 1,5 до 2 лет.



Помимо прочего, на свердловских дорогах выявили 103 бесправника и 28 водителей, лишённых водительских прав за грубые нарушения ПДД, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»