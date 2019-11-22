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12:27 | 26.11.2019

В Екатеринбурге детям и родителям объяснили, как действовать в опасных ситуациях

Волонтеры проекта «Школа Лиза Алерт» и компания «МегаФон» организовали в Екатеринбурге тренинг по безопасности. Ребятам показали, как вести себя, когда рядом нет мамы и папы, а родители узнали, какие действия предпринять, чтобы быть уверенными в безопасности детей.

Предупрежден – вооружен

Ежегодно в России пропадает более 100 тысяч человек, из них около 30 000 детей, это огромная цифра. Многие ситуации можно было бы предотвратить, если знать правила и всегда быть на связи. Детям напомнили, что важно звонить родителям, держать свое слово и приходить домой в то время, когда обещали.

«Благодаря усилиям правоохранительных органов, общественности, представителей отрасли телекоммуникации удаётся эффективно решать задачи по оперативному поиску пропавших детей. Немалую помощь в этом оказывают высокотехнологичные решения и алгоритмы поиска, например, как у МегаФона. Но, безусловно, всегда лучше не допустить пропажи своего ребенка, чем потом его искать», – отметил Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

В Екатеринбурге детям и родителям объяснили, как действовать в опасных ситуациях


А чтобы родители были уверены в безопасности своих детей, им напомнили про услугу «Родительский контроль». Она позволяет отслеживать местоположение ребенка онлайн, получать уведомление, если он сбился с маршрута, проверять баланс его лицевого счета, заряд аккумулятора, а также блокировать доступ к определенному контенту в интернете.

Транспорт, школа, улица и правило трёх «О»

Как вести себя, если на вас набросилась бездомная собака? Что делать, если оказался на льду? Как найти родителей, если случайно потерялись на улице, в торговом центре или уехали одни в транспорте? А если пытается увести незнакомец? Об этом и многом другом ребятам и родителям рассказали на тренинге.

Так, если столкнулись на улице с бездомной собакой, ни в коем случае нельзя поворачиваться к ней спиной, убегать и смотреть в глаза — животное воспримет это как угрозу. Собаку нужно постараться спокойно обойти, а если она проявляет агрессию — бросить в неё палку или камень.

Ещё один интересный лайфхак по безопасности в транспорте. Детям объяснили — если не успели выйти из салона автобуса вслед за родителями, нужно выйти на следующей остановке и ждать. Если же родители уехали, а ребенок остался — нужно ждать маму и папу на месте и никуда не уходить. А в случае, если потерялись на улице, важно запомнить золотое правило трёх «О»: остановись, осмотрись, окликни родителей.

Так, если столкнулись на улице с бездомной собакой, ни в коем случае нельзя поворачиваться к ней спиной, убегать и смотреть в глаза — животное воспримет это как угрозу. Собаку нужно постараться спокойно обойти, а если она проявляет агрессию — бросить в неё палку или камень.

Ещё один интересный лайфхак по безопасности в транспорте. Детям объяснили — если не успели выйти из салона автобуса вслед за родителями, нужно выйти на следующей остановке и ждать. Если же родители уехали, а ребенок остался — нужно ждать маму и папу на месте и никуда не уходить. А в случае, если потерялись на улице, важно запомнить золотое правило трёх «О»: остановись, осмотрись, окликни родителей.

Самый быстрый способ найтись — позвонить родителям, для этого ребёнок обязательно должен знать ваш номер телефона наизусть. Можно сделать ему брелок с номером или браслет, чтобы номер всегда был под рукой. Если просить у кого-то телефон для звонка – это должны быть проверенные люди, например, мама с детьми или консультант салона в МегаФоне. И ни в коем случае никуда нельзя идти с незнакомцами, под какими предлогами они бы вас не уговаривали.

Закрепить эти правила помог фильм «Безвредные советы: безопасность в городе», который специально сняли поисковый отряд Лиза Алерт и МегаФон.

В Екатеринбурге детям и родителям объяснили, как действовать в опасных ситуациях


Что делать?

Организаторы надеются, что после тренингов станет меньше «потеряшек», а также делятся инструкцией, что делать, если все же близкий человек пропал. Во-первых, не ждите три дня, это миф, незамедлительно обращайтесь в полицию. Помните – чем оперативнее будут розыскные мероприятия – тем выше шансы на успех. Во-вторых, звоните на горячую линию Лиза Алерт 8 800 700 54 52. Волонтерские отряды подключатся к поиску, а также отправят запрос в МегаФон для проведения срочной смс-рассылки в рамках сервиса «МегаФон. Поиск». Сообщения с приметами будут разосланы по кругу потенциальных свидетелей – тем, кто мог находиться в месте пропажи человека и мог его видеть. За время пилота было организовано свыше 300 подобных рассылок, и все «потеряшки» вернулись домой живыми.


© «Вечерние ведомости»

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