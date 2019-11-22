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12:09 | 26.11.2019

Фото: vedomosti-ua.com

В Екатеринбурге водитель сбил девочку-подростка

Инцидент произошел накануне вечером на перекрестке Белинского - Щорса.

15-летняя девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда из-за поворота выехал черный автомобиль, рассказывает пострадавшая.

Подростку наложили швы, также имеются синяки и ушибы. Серьезные травмы отсутствуют.

На данный момент полиция разыскивает водителя.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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