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11:34 | 26.11.2019

Фото: penza-online.ru

Долги Свердловской области продолжают расти

Министерство финансов Свердловской области займет на рынке еще пять миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс». Заявки инвесторов на приобретение семилетних облигаций будут приниматься 12 декабря, техническое размещение запланировано на 17-е.

По последним данным, госдолг Свердловской области превысил 60 млрд рублей. Известно, что он представлен облигациями, кредитами коммерческих банков и бюджетными кредитами. При этом долг возрастет, считают чиновники, связывая его рост с Унииверсиадой-2023, которая пройдет в Екатеринбурге.

Закрыть долг планируется к 2030 году.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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