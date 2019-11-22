Долги Свердловской области продолжают расти

11:34 | 26.11.2019

Фото: penza-online.ru

Министерство финансов Свердловской области займет на рынке еще пять миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс». Заявки инвесторов на приобретение семилетних облигаций будут приниматься 12 декабря, техническое размещение запланировано на 17-е.



По последним данным, госдолг Свердловской области превысил 60 млрд рублей. Известно, что он представлен облигациями, кредитами коммерческих банков и бюджетными кредитами. При этом долг возрастет, считают чиновники, связывая его рост с Унииверсиадой-2023, которая пройдет в Екатеринбурге.



Закрыть долг планируется к 2030 году.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»