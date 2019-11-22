В Ачите мужчина получил реальный срок за неуплату алиментов

11:12 | 26.11.2019

В Ачите местный житель приговорен к реальному лишению свободы за неуплату алиментов на свою несовершеннолетнею дочь. Общий долг подсудимого по уплате алиментов составил свыше 459 тыс. рублей. Принимая во внимание ранее имевшуюся судимость за аналогичное преступление, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ведомстве отмечают, решением мирового судьи судебного участка Ачитского района в сентябре 2008 года на подсудимого возложена обязанность по уплате алиментов в размере ¼ части всех видов заработка и иных доходов на содержание несовершеннолетней дочери. Подсудимый, зная об этой обязанности, официально не трудоустроился, в службу занятости по вопросу трудоустройства или постановки в качестве безработного не обращался, иной добровольной помощи своей дочери не оказывал.

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