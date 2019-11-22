В истории о закрытии кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге новые подробности

10:50 | 26.11.2019

Фото: eanews.ru

В среду, 27 ноября, на заседании комиссии по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга будет принято решение о дальнейшей судьбе кинотеатра «Салют», сообщил председатель комиссии Алексей Вихарев на своей станице в Facebook.



Политик отметил, что кинотеатр частично сохранит кинопоказы. В частности, речь идет о киношколе и киномузее. Также в залах будут показывать немассовые демонстрации фильмов для детей и юношества.



Помимо прочего, Вихарев заявил, что ставит под сомнение качество работы руководителя ЕМУПа Сергея Федякова – в 2016 году сумма прибыли превысила 18 млн рублей, а к 2018 году финансовые потери составили 10 млн рублей. Тут политик вспомнил выступление замдиректора кинотеатра Станислава Словиковского, заявившего об отсутствии убытка организации с 2006 года.



Вихарев планирует провести беседы с директором «Салюта» Сергеем Федяковым, с и.о. директора Евгением Вагнером и курирующими кинотеатр чиновниками, сообщает ЕАН.



Напомним, вопрос о закрытии кинотеатра остается открытым с весны этого года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»