В лесном схроне под Верхней Пышмой сотрудники УФСБ изъяли 11 гранат

Сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области во взаимодействии с региональным ГУ МВД обнаружен схрон с взрывчатыми веществами.Как сообщает пресс-служба УФСБ, по результатам осмотра подземного тайника, расположенного на территории городского округа Верхняя Пышма, из незаконного оборота изъято 4 гранаты «Ф-1» и 7 гранат «РГД-5».В настоящее время осуществляется розыск владельцев боеприпасов.