Число запретов на выезд заграницу в Свердловской области возросло на 30%

10:26 | 26.11.2019

Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

За 2019 год количество свердловчан, которым приставы запретили покидать страну, выросло до 190 тысяч. Это на 30% больше, чем в прошлом году.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, общий долг, накопленный жителями Урала, превышает 118 млрд рублей. Временно запрещено покидать страну и должникам за услуги ЖКХ. Более 21,9 тысяч должников задолжали в сумме 1,7 млрд рублей.



Помимо прочего, в списках должников и ограниченными в праве покидать страну оказались и должники по кредитам – 58 тысяч свердловчан задолжали на общую сумму 29 млрд рублей.



Также страну покинуть не смогут 21 тысяча свердловских алиментщиков, которые в общей сложности не выплатили вовремя свыше 31 млрд рублей.



В службе судебных приставов отмечают, что временные ограничения на выезд за границу применяются при долге более 30 тыс. рублей. При этом, если неплательщик не выплачивает задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение может быть вынесено судебным приставом уже при наличии долга свыше 10 тыс. рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»