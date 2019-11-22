В столице Урала нашли виновника смертельного ДТП на Баумана

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Фото: ekaterinburg.bezformata.com
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Личность погибшего также установлена, как и факт его алкогольного опьянения. В результате опроса водителя назначили автотехническую экспертизу. Известно, что уголовное дело пока не возбуждено, предполагается, что будет вынесена «отказная». Материалы о происшествии переданы в спецотдел по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта ГСУ ГУ МВД по Свердловской области.
Напомним, инцидент произошел ночью 22 сентября. Нетрезвый мужчина вышел на дорогу, препятствуя дорожному движению. Ему долго сигналила водительница Renault Logan, перед капотом которого тот долго стоял. После чего внезапно повалился, а женщина объехала его с правой стороны. Следовавший за Renault Hyundai проехал по голове лежащего на дороге. Через некоторое время пострадавший скончался.
Сейчас стоит вопрос о возбуждении уголовного дела. Ответ на него появится после получения результатов экспертизы в декабре.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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