В Екатеринбурге трактор, убирающий снег с тротуара, сломал позвоночник подростку

09:40 | 26.11.2019

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Вечером 25 ноября в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого пострадал 17-летний молодой человек. Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, фронтальный погрузчик LongGong, убирающий снег с тротуара на улице Технической рядом с домом № 19 наехал на подростка, идущего в попутном направлении, в результате чего парень получил «компрессионный перелом трех позвонков».



«В результате наезда 17-летнего молодого человека с места происшествия доставили в ДГБ № 9 с предварительным диагнозом «компрессионный перелом трех позвонков», — прокомментировали инцидент в ГИБДД.



Для установления предварительных причин аварии на место происшествия выезжали руководители ГИБДД города Екатеринбурга. Сотрудниками полиции были произведены все необходимые замеры, точные детали происшествия предстоит выяснить группе дознания.

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