В Екатеринбурге разыскивают молодого человека

09:28 | 26.11.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают Никитина Артемия Эдуардовича. 23-летний молодой человек пропал еще 13 ноября. Предположительно он может находиться в г. Кургане, Екатеринбурге или Санкт-Петербурге.



Приметы: рост 189 см, худощавое телосложение, волосы окрашены в розовый цвет, средней длины, глаза серо-голубые.



В качестве особых примет указаны цветные татуировки на руках, ярко-розовые волосы.



На момент пропажи был одет в синюю джинсовку, темные джинсы, бордовую кофту и бежевый шарф.



Если вам что-либо известно о местонахождении молодого человека, просим позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете позвонить инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Екатерине 8-965-513-27-99.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»