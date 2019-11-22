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09:28 | 26.11.2019
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге разыскивают молодого человека
Приметы: рост 189 см, худощавое телосложение, волосы окрашены в розовый цвет, средней длины, глаза серо-голубые.
В качестве особых примет указаны цветные татуировки на руках, ярко-розовые волосы.
На момент пропажи был одет в синюю джинсовку, темные джинсы, бордовую кофту и бежевый шарф.
Если вам что-либо известно о местонахождении молодого человека, просим позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете позвонить инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Екатерине 8-965-513-27-99.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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