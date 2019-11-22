В Екатеринбурге избили и ограбили ветерана Великой Отечественной войны

09:14 | 26.11.2019

Фото: ural-meridian.ru

На 94-юю пенсионерку, ветерана Великой Отечественной войны в Екатеринбурге совершено зверское нападение. Как сообщает телеграм-канал hue, пожилую женщину пытали с целью ограбления.



По данным канала, на женщину напали в ее же квартире. Пострадавшую связали, угрожали ножом, избивали две женщины. Известно, что одна из преступниц была беременной.



Сообщается, что ветеран отдала им все свои сбережения, а именно – 30 тысяч рублей. После ухода грабительниц пенсионерка смогла распутать веревки и позвонить в полицию.



Начальник пресс-службы УМВД по Екатеринбургу Ирина Каргаполова сообщает, что на данный момент возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Сотрудники полиции проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий по задержанию преступниц. Проверяются лица, ранее судимые за аналогичные преступления, отмечает пресс-секретарь.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»