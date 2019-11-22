«Уралочка» выиграла пятый матч российской Суперлиги

23:37 | 25.11.2019

Фото: пресс-служба «Уралочка-НТМК»

Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли команду «Заречье-Одинцово» в трех партиях (26:24, 25:20, 25:21). Это уже пятая победа екатеринбурженок в рамках «Суперлиги Париматч».



Далась победа девушкам тяжело: соперницы то и дело добивались перевеса в свою сторону. Однако уралочкам удавалось их каждый раз нагонять, именно поэтому игра завершилась с таким результатом.



«Времени на восстановление не очень много, его не было. Вынуждают так играть обстоятельства. Сначала была тяжёлая игра с Казанью, потом матч в Москве.



Сегодня нам не хватало обычных эмоций. Не радовались выигрышам, не огорчались проигрышам. Без эмоций играть невозможно. Поддёргивать игроков всё время и у меня не хватает эмоций», - поделился главный тренер команды Николай Карполь.



Следующая игра «Уралочки-НТМК» состоится уже в рамках Лиги европейских чемпионов. 27 ноября девушки сыграют против французского клуба «Канн».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»