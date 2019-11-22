Новости дня
23:37 | 25.11.2019
Фото: пресс-служба «Уралочка-НТМК»
«Уралочка» выиграла пятый матч российской Суперлиги
Далась победа девушкам тяжело: соперницы то и дело добивались перевеса в свою сторону. Однако уралочкам удавалось их каждый раз нагонять, именно поэтому игра завершилась с таким результатом.
«Времени на восстановление не очень много, его не было. Вынуждают так играть обстоятельства. Сначала была тяжёлая игра с Казанью, потом матч в Москве.
Сегодня нам не хватало обычных эмоций. Не радовались выигрышам, не огорчались проигрышам. Без эмоций играть невозможно. Поддёргивать игроков всё время и у меня не хватает эмоций», - поделился главный тренер команды Николай Карполь.
Следующая игра «Уралочки-НТМК» состоится уже в рамках Лиги европейских чемпионов. 27 ноября девушки сыграют против французского клуба «Канн».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
25.11.2019
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