Женщины, родившие детей в День матери, получат подарки от губернатора Свердловской области

22:56 | 25.11.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева мамам, родившим детей в День матери, подарят наборы для новорожденных. Как рассказали в департаменте информполитики региона, подарки будут вручены 230 женщинам из 30 муниципалитетов.



Отмечается, что проект реализуется в рамках мероприятий Десятилетия детства в Свердловской области. Курирует проект министерство социальной политики.



«Вручение наборов для новорожденных – это положительный опыт, который необходимо в будущем тиражировать в Свердловской области, это большой вклад нашего региона в развитие комплексной системы увеличения рождаемости в нашем регионе», – рассказал первый замминистра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов.



Также в департаменте информполитики сообщили, что в наборах для молодых мам будут детские боди, шапочки, штанишки и другая одежда, пеленки, полотенца, необходимая косметика, погремушки, бутылочки для кормления, детские маникюрные ножницы, а также термометр для воды. Подарки будут вручены мамам в ярких боксах для хранения игрушек, которые можно будет использовать в дальейшем.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»