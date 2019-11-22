Женщины, родившие детей в День матери, получат подарки от губернатора Свердловской области

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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Отмечается, что проект реализуется в рамках мероприятий Десятилетия детства в Свердловской области. Курирует проект министерство социальной политики.
«Вручение наборов для новорожденных – это положительный опыт, который необходимо в будущем тиражировать в Свердловской области, это большой вклад нашего региона в развитие комплексной системы увеличения рождаемости в нашем регионе», – рассказал первый замминистра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов.
Также в департаменте информполитики сообщили, что в наборах для молодых мам будут детские боди, шапочки, штанишки и другая одежда, пеленки, полотенца, необходимая косметика, погремушки, бутылочки для кормления, детские маникюрные ножницы, а также термометр для воды. Подарки будут вручены мамам в ярких боксах для хранения игрушек, которые можно будет использовать в дальейшем.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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