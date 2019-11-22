Напился и врезался в дерево: в Екатеринбурге будут судить уральца, из-за которого скончался пассажир автомобиля

20:16 | 25.11.2019

Фото: gazetabalakovo.ru

Свердловская прокуратура направила в суд дело в отношении екатеринбуржца, обвиняемого в нарушениях ПДД, из-за которых погиб один из его пассажиров. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, уралец напился, из-за чего превысил скорость и врезался в дерево.



Инцидент случился 17 июня. Вместе с друзьями молодой человек распивал алкоголь у себя на даче в СНТ «Уралец», после чего вместе с тремя гостями поехал на автодром, расположенный неподалеку.



Управляя иномаркой «Хендэ Солярис», молодой человек двигался по грунтовой дороге со скоростью 80 км/ч. При этом рядом с ним сидел пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности.



В результате обвиняемый не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Пассажир, который не был пристегнут, скончался на месте ДТП от сочетанной тупой травмы головы и туловища.



В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»