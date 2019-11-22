Екатеринбуржцу назначили 8,5 лет лишения свободы за убийство

19:53 | 25.11.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге суд признал 22-летнего молодого человека виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшего, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области. Подсудимому назначили 8,5 лет исправительной колонии строгого режима.



Следователи установили, что обвиняемый из личной неприязни избил мужчину в доме на улице Вокзальной 23 августа. Молодой человек руками и ногами причинил уральцу множество повреждений, из-за чего потерпевший скончался на месте происшествия.



Стоит отметить также, что суд постановил взыскать с обвиняемого 2 миллиона рублей, чтобы компенсировать моральный вред, причиненный родственникам погибшего.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»