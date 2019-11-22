Власти Екатеринбурга задались целью сдавать по 3-4 школы в год

19:22 | 25.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Администрации города Екатеринбурга представили среднесрочный прогноз социально-экономического развития на 2020 год и плановый период 2021-2022, в рамках которого планируется увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях города. По словам мэра уральской столицы Александра Высокинского, цель властей – 3-4 сданных школы в год.



Отмечается, что количество мест в школах за счет реконструкции и строительства зданий должно вырасти до 15 тысяч 500 мест.



Как рассказал мэр, на данный момент в работе находятся всего 8 школ уральской столицы. Так, сейчас ведется постройка нового здания школы №80 на Уралмаше, строительство новой школы в микрорайоне Солнечном, здания школы в Академическом, а также ведется строительство пристроя к школе №181 и к лицею №173. Кроме того, в этом году планируется начать постройку здания школы на улице Верхнеуфалейской.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»