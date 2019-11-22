В 2021 году в Екатеринбурге закончат разработку аппарата для профилактики инфарктов и инсультов

19:06 | 25.11.2019

Фото: tamc.co.il

В уральской столице ведется разработка цифрового диагностического комплекса NeuroSmartex. Как рассказал представитель Уральского электромеханического завода Евгений Гладышев на площадке Евразийского конгресса «Инновации в медицине: образование, наука, практика», завершить сертификацию и выйти на серийный выпуск аппарата планируется в 2021 году.



Прибор будет оценивать функциональное состояние центральной нервной системы и качество лечения больных. При помощи аппарата врачи смогут отслеживать состояние когнитивных функций пациента с юного возраста и в течение всей жизни. Разработка комплекса ведется совместно с Уральским государственным медицинским университетом.



«NeuroSmartex необходим для профилактики инфарктов и инсультов, детям с диагнозом ДЦП, при профотборе в ведомства – МВД, ФСБ. Сейчас собран упрощенный макет, который прошел клинические испытания в УГМУ. Однако пока большой объем данных приходится регистрировать вручную», - сказал Гладышев.



Разработка NeuroSmartex на современной элементной базе начнется в ближайшее время.



Добавим, по словам ректора УГМУ Ольги Ковтун, разработчики хотят сделать заявку на госзадание, чтобы получить финансирование для завершения разработок.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»