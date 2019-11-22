В Екатеринбурге Роспотребнадзор проверил кинотеатр после сообщения о несоответствии возрастного ограничения на афише

18:36 | 25.11.2019

Фото: pomegranate.glitch.me

В Екатеринбурге Роспотребнадзор провел внеплановую проверку кинотеатра после обращения одного из жителей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на одной из афиш художественного фильма было указано возрастное ограничение 16+, в то время как в прокатном удостоверении – 18+.



После проверки Управление Роспотребнадзора составило в отношении владельца кинотеатра материалы об административном правонарушении по части 1 статьи 6.17 КоАП РФ. В результате суд признал юрлицо виновным в совершении административного правонарушения.



Стоит добавить, что после выявления нарушения афишу с фасада здания кинотеатра убрали. Владелец кинотеатра отделался устным замечанием.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»