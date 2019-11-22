Более 44 млн рублей власти Екатеринбурга потратят на ремонт Театра кукол

18:07 | 25.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

На капремонт екатеринбургского Театра кукол власти уральской столицы выделят более 44 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе администрации города, эти средства будут потрачены на обновление здания театра на площади 5 тысяч 223 квадратных метров.



Отмечается, что в сумму включены разработка проектно-сметной документации и приобретение технического оборудования.



Деньги на ремонт выделили в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы. Добавим, что весь объем финансирования составляет более 10,5 млрд рублей, из них свыше 7,5 млрд рублей выделят из муниципальной казны.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»