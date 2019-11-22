В Свердловской области женщине с диабетом пришлось через суд выбивать лекарства

17:42 | 25.11.2019

Фото: ecounit.ru

За весь год жительница города Полевского ни разу не получила тест-полоски для определения уровня сахара в крови, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Пострадавшая обратилась в прокуратуру, которая подала иск на министерство здравоохранения Свердловской области в Полевской городской суд с требованием обеспечить женщину необходимыми тест-полосками. Суд удовлетворил требования в полном объеме.



Известно, что пострадавшая находится на учете эндокринолога с сахарным диабетом первого типа еще с 2000 года. Однако объем медицинских изделий с каждым годом снижался. В 2018 году ей выдали 2 упаковки по 50 тест-полосок. В этом году – ни одной.



Минздрав попытался оспорить решение Полевского городского суда, однако облсуд отказался удовлетворять апелляционную жалобу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»