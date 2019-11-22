Столетней школе в Свердловской области опять не дадут денег на ремонт

17:21 | 25.11.2019

Фото: Фото: foto-planeta.com

Сегодня на заседании согласительной комиссии в ЗакСо Свердловской области был вновь открыт вопрос по поводу ремонта 110-летней школы в Сосьве. Замминистра образования Ирина Серкова поспешила закрыть тему, напомнив, что в приоритете по федеральному решению не школы-развалюхи, а те, в которых большая нагрузка.



Депутат Вячеслав Вегнер не согласился с коллегой, сделав акцент на состоянии школы и ее нормальной загрузке детьми. Однако здание – седьмое в приоритете. После перебранки Вегнер пообещал отвезти фотографии школы в Москву президенту.



В ходе обсуждения выяснилось, что у школы имеются документы на ремонт с 2018 года, и пока проект действующий, им можно пользоваться. Только в минстрое его еще не видели и неизвестно, насколько он правильный.



Председатель бюджетной комиссии Владимир Терешков отметил, что, скорее всего, школа будет переделана для других целей – дошкольное образование, клубная работа и «что-то еще, чтоб помещение занять». На данный момент вопрос ремонта школы отложен и откроется вновь лишь в 2021 году.



Министр финансов Галина Кулаченко заявила, что на 15 млрд рублей не обеспечены финансированием школы, которые уже прошли отбор.



Ранее министр образования Юрий Биктуганов комментировал, что до 2021 года в приоритете по федеральному решению на реконструкцию переполненные школы, однако чиновникам известна изношенность каждой школы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»