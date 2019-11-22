В Екатеринбурге стали известны обладатели путёвок на Первенство России по дзюдо в 2020 году

Начальник Управления по спорту города Екатеринбурга Людмила Фитина.

В минувшие выходные на татами СК «Родина» более двухсот дзюдоистов со всей России в рамках турнира, посвящённого памяти Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова боролись за путёвки на первенство страны среди молодёжи не старше 23-х лет и главный приз – почётное звание мастера спорта России.За два дня турнира спортсмены разыграли между собой 14 комплектов наград. Лучшими по итогам командного зачёта среди регионов стали команды Свердловской области – и юниоры, и юниорки.«На сегодняшний день дзюдо активно развивается и в городе Екатеринбурге, и в области. Благодаря вкладу региональной Федерации дзюдо во главе с Президентом Сергеем Воробьёвым особое внимание уделяется подготовке будущих спортсменов. Дзюдоисты, представляющие спортивные школы города и региона достойно выступают на соревнованиях всероссийского и международного масштаба. Так, на прошедшем 14-17 ноября Первенстве России среди юниоров и юниорок до 21 года в Красноярске сборная команда юниорок Свердловской области впервые выиграла командный зачёт», - отметила начальник Управления по спорту города Екатеринбурга Людмила Фитина.Всего для участия во всероссийском турнире 23-24 ноября в Екатеринбург приехали 238 спортсменов из 26 регионов России.