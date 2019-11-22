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17:00 | 25.11.2019
Фото: 1zoom.me
В Свердловской области осужденные получат новогодний отпуск
Отмечается, что более 300 осужденных поощрены на проведение выходных и праздничных дней за пределами колонии-поселения. Официальная мотивировка – «для предварительного решения вопросов устройства трудовых и бытовых условий».
Известно, что новогодние отпуска получили осужденные мужчины, женщины, подростки. Считается, что такая практика положительно влияет на ресоциализацию отбывающих наказание.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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