В Свердловской области осужденные получат новогодний отпуск

17:00 | 25.11.2019

Фото: 1zoom.me

Пресс-служба ГУФСИН сообщает, что некоторые заключенные Свердловской области получат возможность встретить новый год в кругу семьи.



Отмечается, что более 300 осужденных поощрены на проведение выходных и праздничных дней за пределами колонии-поселения. Официальная мотивировка – «для предварительного решения вопросов устройства трудовых и бытовых условий».



Известно, что новогодние отпуска получили осужденные мужчины, женщины, подростки. Считается, что такая практика положительно влияет на ресоциализацию отбывающих наказание.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»