Начальные школы Екатеринбурга переводят на пятидневку

16:45 | 25.11.2019

Фото: 24smi.org

В департаменте образования администрации Екатеринбурга заявили о переводе учеников начальных классов на пятидневную рабочую неделю. Председатель гордумы столицы Урала Игорь Володин отметил, что двухдневный выходной позволит детям психологически отдохнуть от школы и повысить их успеваемость.



Перевод на пятидневку планируется с начала учебного 2020-2021 года. Вопрос перехода учеников среднего и старшего звена на пятидневку остается открытым, сообщает пресс-служба департамента.



Игорь Володин заявил, что переход на пятидневную рабочую неделю уже повысил успеваемость 112-й, 68-й и других школ. Политик также отметил, что мнение родителей и педагогов будет учтено индивидуально по каждой школе.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»