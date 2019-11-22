На Северном автовокзале Екатеринбурга запущен новый международный рейс

16:25 | 25.11.2019

Фото: m.2gis.ru

С Северного автовокзала запущен рейс Екатеринбург-Караганда (Казахстан). Автобус начнет курсировать уже 29 ноября.



Пресс-служба транспортного узла сообщает, что новый маршрут проложен через города Тюмень, Заводоуковск, Голышманово, Ишим, Петропавловск, Келлеровку, Кокшетау, Щучинск, Макинск, Нур-Султан и Темиртау. Каждую пятницу в 22:00 автобус будет покидать Северный автовокзал в Екатеринбурге и прибывать в Караганду спустя 30 часов пути. Общая продолжительность маршрута составит 1417 км.



Стоимость проезда на указанный рейс составит 2180 рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»