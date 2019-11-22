По факту смерти пациентки в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

16:07 | 25.11.2019

Фото: ural.kp.ru

В частном медицинском центре «Ангио Лайн» в Екатеринбурге скончалась 63-летняя Альфина Ибрагимова.



Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщает, что по факту смерти пациентки уже возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Предполагается, что в инциденте виноваты врачи частного центра.



Известно, что погибшая приехала в один из самых известных медицинских центров города из города Югорска, Ханты-Манскийский автономный округ - Югра.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»