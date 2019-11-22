На Урале возобновлены поиски пропавших манси

15:53 | 25.11.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области продолжаются поиски мужчины с малолетним ребенком, пропавших в июле этого года в результате трагедии на Лозьве.



Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщает, что факту трагедии на Лозьве, в результате которой погибло несколько человек, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».



Напомним, инцидент произошел 31 июля 2019 года, когда жительница поселка Ушма с тремя детьми и знакомым выдвинулись на моторной лодке из поселка Вижай. Из-за сильного течения плавсредство перевернулось. По предварительной информации, все пять участников происшествия считаются погибшими, однако найдены были только тела матери и двух детей. Известно, что погибшие – представители единственного в Свердловской области коренного малочисленного народа манси.



На данный момент поиски мужчины и малолетнего ребенка продолжаются. Следователи обращаются ко всем, кто может обладать какой-либо информацией о пропавших и их местонахождении. Сообщить информацию можно по телефонам в Ивделе: 8-343-862-21-08, 862-25-99.



Сведения о пропавших:

Бахтияров Павел Савельевич, 08.03.1987. Уроженец посёлка Ушма Ивдельского городского округа Свердловской области.

Пеликов Алексей Михайлович, 2019 года рождения. Уроженец посёлка Трисколье Ивдельского городского округа.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»