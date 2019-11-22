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15:34 | 25.11.2019

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

Лесничества Свердловской области пополнились двумя снегоболотоходами

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области выделило деньги из областного бюджета на два снегоболотохода «Кречет». Новая техника позволит выявить более количество нарушений лесного законодательства в Таборинском и Синячихинском лесничествах.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов заявил, что покупка высокопроходимой техники составила 12,5 миллионов рублей. Отмечается также, что выбор на села Таборы и Синячиха пал неслучайно. Учитывалась площадь и наличие на ее территории болот и заболоченных мест. Помимо прочего, к снегоболотоходам предусмотрен прицеп, который позволит транспортировать большее количество воды в случае небольшого очага возгорания в лесу.

Сообщается, что «Кречет» имеет дизельный двигатель и постоянный полный привод, увеличивающий проходимость техники в труднопроходимых локациях. Директор Таборинского лесничества Владимир Чирков отмечает, что техника не только многофункциональна, но и очень комфортна. Это важный аспект, так как работникам предстоит преодолевать большие расстояния по бездорожью, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Также отмечается, что ранее три «Кречета» были переданы в систему государственного охотничьего надзора департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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