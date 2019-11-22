Инициатора храмового протеста в Екатеринбурге лишили родительских прав

15:08 | 25.11.2019

Фото: eanews.ru

У Алены Смышляевой, с которой начался протест против строительства храма на территории сквера у Театра драмы, отняли двух несовершеннолетних детей. Информация появилась на ее странице в Facebook.



Девушка заявляет, что такая инициатива родилась у ее родственников. «Бабки сплели целый заговор», – комментирует девушка ситуацию. Все началось с их посещения гимназии, где учатся дети Алены, и общения со школьным психологом, классным руководителем, опекой и директором о том, что девушка не выполняет материнские обязанности. Сестра пострадавшей обзванивала ее подруг с заявлениями о невменяемости инициатора храмового протеста.



Напомним, Алена Смышляева в мае этого года проникла на территорию потенциального строительства храма и забралась на дерево, чтобы отстоять территорию сквера для горожан. Снять ее удалось лишь бойцам Росгвардии. Резонанс получил такую огласку, что к вечеру в сквер наполнился молодежью, готовой отстоять городскую территорию.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»