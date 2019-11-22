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14:46 | 25.11.2019

Фото: volural.ru

Центр «Волонтеры Урала» получил статус окружного центра мобильности по УрФО

По итогам всероссийского конкурса, организованного Ассоциацией волонтерских центров России, центр «Волонтеры Урала» стал окружным центром мобильности добровольцев Уральского федерального округа.

Напомним, программы мобильности волонтеров России на 2019-2024 гг. проводятся в рамках нацпроекта «Образование». Инициативные россияне смогут не только принимать участие в спортивных и культурных мероприятиях, но и проходить стажировки, и даже обмениваться опытом в сфере поддержки и реализации гражданских инициатив в России и за рубежом.

Руководитель по стратегическому развитию Волонтерского центра «Волонтеры Урала» Александр Щапов уверен, что новый статус позволит организации ускорить процесс обработки кандидатов из УрФО на участие во всероссийской программе мобильности и первыми узнавать о предстоящих мероприятиях.

Помимо прочего, новый статус позволит расширить круг возможностей, в том числе, реализовывать образовательные программы для волонтеров, сопровождать социальные проекты и взаимодействовать с организаторами крупных мероприятий.

Подписание соглашений с победителями конкурса состоится в рамках Международного форума добровольцев в Сочи, который начнется 2 декабря 2019 года. Открытие окружных центров мобильности по всей России запланировано на начало 2020 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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