Центр «Волонтеры Урала» получил статус окружного центра мобильности по УрФО

14:46 | 25.11.2019

Фото: volural.ru

По итогам всероссийского конкурса, организованного Ассоциацией волонтерских центров России, центр «Волонтеры Урала» стал окружным центром мобильности добровольцев Уральского федерального округа.



Напомним, программы мобильности волонтеров России на 2019-2024 гг. проводятся в рамках нацпроекта «Образование». Инициативные россияне смогут не только принимать участие в спортивных и культурных мероприятиях, но и проходить стажировки, и даже обмениваться опытом в сфере поддержки и реализации гражданских инициатив в России и за рубежом.



Руководитель по стратегическому развитию Волонтерского центра «Волонтеры Урала» Александр Щапов уверен, что новый статус позволит организации ускорить процесс обработки кандидатов из УрФО на участие во всероссийской программе мобильности и первыми узнавать о предстоящих мероприятиях.



Помимо прочего, новый статус позволит расширить круг возможностей, в том числе, реализовывать образовательные программы для волонтеров, сопровождать социальные проекты и взаимодействовать с организаторами крупных мероприятий.



Подписание соглашений с победителями конкурса состоится в рамках Международного форума добровольцев в Сочи, который начнется 2 декабря 2019 года. Открытие окружных центров мобильности по всей России запланировано на начало 2020 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»