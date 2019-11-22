Екатеринбургского полицейского по делу «крышевателей барыг» отпустили под домашний арест

14:26 | 25.11.2019

Свердловский областной суд отпустил под домашний арест старшего оперуполномоченного отдела полиции №4 УМВД России по Екатеринбургу Анатолия Диордия, обвиняемого в похищении человека и покушении на получение взятки в особо крупном размере.



Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил полицейскому меру в виде содержания под стражей, но защита подала на него апелляционную жалобу. Свердловский областной суд отменил постановление нижестоящей инстанции, заменив меру пресечения на домашний арест сроком на 3 месяца и 1 сутки (до 21 февраля 2020 года), рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе облсуда.



Добавим, что по делу о взятке и похищении человека с Анатолием Диордием проходит также сотрудник городского УМВД Дмитрий Изибаев.



По версии следствия, полицейские пытались вымогать 1,5 млн рублей с наркодилера, выращивавшего марихуану в коттеджном поселке «Долинка» в окрестностях Екатеринбурга. После задержания его пытались перевезти в город, но 22 февраля этого года сотрудники УФСБ по Свердловской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД произвели их задержание. О том, что мужчина похищен, сообщила гражданская супруга задержанного.



Вместе с полицейскими был задержан Евгений Мезенов, представившийся сотрудником фонда «Город без наркотиков». Ему вменяется покушение к пособничеству к получению взятки в особо крупном размере.

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