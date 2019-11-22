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14:00 | 25.11.2019
Фото: В.Н.Горелых
Силовики провели беседу о наркотиках для будущих железнодорожников
Мероприятие было приурочено к профилактическим акциям «Дети России» и «Сообщи, где торгуют смертью», сообщает пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Почетные гости обсудили со студентами опасность и последствия употребления запрещенных веществ, а также участие в наркотрафике. Ребята проявляли инициативу и задавали интересующие их вопросы, на которые у ведущих мероприятия были ответы.
В частности, будущие железнодорожники узнали о мерах пресечения поставки запрещенных веществ на Средний Урал и ликвидации подпольных лабораторий от Елены Чернышевой, оперуполномоченного регионального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Помимо прочего, подполковник Чернышева рассказала студентам об ужесточении ответственности за незаконный оборот наркотиков в стране, отметив увеличение срока лишения свободы вплоть до пожизненного и штрафных санкций в размере до полумиллиона рублей.
Общественник Жуков рассказал ребятам, что знает тех, кто действительно смог излечиться от этого страшного недуга, отметив при этом, что «нет психологической зависимости, есть распущенность».
Председатель «Общего дела» Вячеслав Бальцевич заявил, что в потенциальном развитии вредных привычек у детей виноваты их родители, которые подают пример, распивая спиртные напитки и куря сигареты.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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