Прошедшей ночью и утром в Свердловской области тушили три крупных пожара в частных жилых домах

14:12 | 25.11.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Прошедшей ночью и ранним утром в Свердловской области тушили три крупных пожара, произошедших в частных жилых домах.



Так, сообщение о возгорании частного жилого дома в посёлке Цементном Невьянского городского округа поступило в диспетчерскую МЧС в 01:48. К месту возгорания выехали 4 единицы техники и 12 человек личного состава. Локализовать огонь и ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось достаточно быстро, уже в 02:38 с этим было покончено, а вот проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 4 часов утра. В результате пожара полностью сгорели надворные постройки, баня и кровля жилого дома. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.



Ещё один крупный пожар разгорелся на улице Пролетарской в Реже. Сообщение о нём поступило в 03:30. Здесь на площади 98 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки, повреждены стены, перекрытие, пол и домашнее имущество в частном жилом доме. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 14 человек личного состава. В 04:02 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04:55.



В 07:15 в диспетчерскую МЧС поступило сообщение о ещё одном крупном пожаре, на этот раз в Красноуфимске. Там на улице Южной, на площади 271 квадратный метр, сгорели гараж и частный жилой дом. С пожаром боролись 4 единицы техники и 18 человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано 08:14, а вот на проливку и разбор сгоревших конструкций ушло ещё три часа. Полностью работы по тушению пожара завершены только в 11:30.



Главное управление МЧС России по Свердловской области констатирует факт того, что в связи с наступлением отопительного сезона участились случаи возгораний в частных домовладениях. Сотрудники ведомства напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту и советуют содержать территорию вокруг строений в чистоте, не сжигать мусор, не высыпать горящие угли и золу около строений. Монтаж и ремонт электропроводки доверяйте только специалистам, не используйте неисправные или самодельные электроприборы, и уж тем более не оставляйте их без присмотра. Необходимо помнить, что для защиты электросети от перегрузки нужно применять автоматические предохранители в электросчетчике. Следите за исправностью отопительной печи и не пренебрегайте правилами ее эксплуатации.



Помните, что для своевременного обнаружения возгорания рекомендуется оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями. Для ликвидации пожара на начальной стадии необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой.



В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно покинуть опасную зону и сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101» или на единый телефон вызова экстренных служб – «112».

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