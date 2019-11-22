В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге электрощитков

13:32 | 25.11.2019

Фото: УМВД Екатеринбурга

В столице Урала сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в поджоге электрощитков на Уралмаше. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.



Напомним, что накануне представители МЧС сообщили сообщили в полицию о возгорании счётчиков электроэнергии на улице Бакинских Комиссаров, 58 и 64 и на улице Восстания, 95. Полицейские задержали безработного и ранее судимого 33-летнего мужчину подозреваемого в поджеге. В ходе досмотра у него обнаружили зажигалку и перчатки. Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к поджогам и рассказал, что сделал это из мести управляющей компании, которой задолжал крупную сумму. Всего, по его словам, за выходные он поджёг 13 щитков.



Представители УК подали заявление о привлечении мужчины к ответственности. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»