Неизвестные разбили окно в посольстве Белоруссии в Екатеринбурге

12:57 | 25.11.2019

Фото: e1.ru

В екатеринбургском отделении посольства Республики Беларусь на улице Ленина, 44 неизвестные разбили окно. На месте работает уголовный розыск.



Как написал очевидец в сообществе «Инцидент Екатеринбург», полицейские сняли с разбитого стекла отпечатки. В пресс-службе МВД Екатеринбурга инцидент пока не прокоментировали. Информация пока уточняется.



Кроме того, под окном лежала перевёрнутая мусорка, которой, возможно, и разбили стекло.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»