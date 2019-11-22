В Североуральске осудили мужчину, избившего полицейских

12:29 | 25.11.2019

Фото: sm-news.ru

В Североуральске осудили местного жителя, обвиняемого в избиении двух сотрудников полиции при исполнении. Ночью 20-го сентября полицейские выехали на вызов и застали мужчину, который мешал спать соседям и выражался нецензурной бранью.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, полицейские потребовали прекратить балаган, но мужчина их не послушал. Вместо этого он схватил одного из сотрудников за форменную куртку в области груди и потребовал, чтобы они покинули место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов попытались надеть на мужчину наручники, однако он взял деревянную палку и ударил полицейского в плечо, а потом повалил его на землю и стал душить



В прокуратуре добавили, что преступление было совершено обвиняемым в период условного осуждения по приговорам Североуральского горсуда за аналогические преступления. В этот раз суд отправил мужчину на три года и шесть месяцев в колонию-поселение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»