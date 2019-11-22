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10:57 | 25.11.2019

Фото: Максим Едрышов в Facebook

Автозащитник из Екатеринбурга стал председателем ФАР

Екатеринбургский автозащитник Максим Едрышов стал председателем Федерации автовладельцев России. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ФАР.

Как отметили на сайте, выборы нового руководителя прошли по инициативе прежнего руководителя Сергея Канаева. За Максима Едрышова члены Координационного совета проголосовали абсолютным большинством.

– Уверен, за это время мы сделали немало полезного для уральских автовладельцев. Сейчас новый этап в жизни и новые возможности продолжать отстаивать интересы водителей на новом уровне, – написал новый руководитель ФАР в Facebook на своей странице.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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