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10:28 | 25.11.2019

Фото: yandex.ru/images

Роспотребнадзор выяснил, что иностранные студенты УрГЭУ селятся в общежития без обследований

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в УрГЭУ из-за случаев туберкулеза среди студентов университета. В результате выяснилось, что иностранных студентов заселяют в общежитие без медобследований.

Как рассказали в ведомстве, в ходе расследования было установлено, что часть студентов из дальнего и ближнего зарубежья заселяются в общежитие по прибытии без результатов рентген-флюорографического обследования (не представлено документальное подтверждение о прохождении обследования органов грудной клетки).

Однако проректор УрГЭУ по социальной работе Роман Краснов заявил, что все студенты, проживающие в общежитиях, в обязательном порядке проходят медосмотр.

После завершения расследования санврачами станет известна причина «формирования очага туберкулеза» в университете.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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