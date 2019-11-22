РПЛ проводит проверку из-за оскорблений Дзюбы во время матча в Екатеринбурге

09:59 | 25.11.2019

Фото: zen.yandex.ua

Российская премьер-лига начала проверку в связи с оскорбительными кричалками в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, прозвучавших с трибун от болельщиков «Спартака» во время вчерашнего матча в Екатеринбурге.



В заявлении РПЛ указано, что лига уже начала сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС (Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза).



Добавим, что на этой неделе спортсмен уже во второй раз подвергается оскорблениям со стороны болельщиков «Спартака» – своего бывшего футбольного клуба. Первый раз нелицеприятные слова в адрес футболиста выкрикивали фанаты «красно-белых» во время матча сборной в Сан-Марино.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»